6 صعوبات تواجه المصريين قبل اتخاذ قرار السفر للعمرة.. تعرف عليها

أكد خبراء السياحة الدينية، العاملون في تنظيم رحلات العمرة والحج أن الضوابط السعودية الخاصة بتنظيم العمرة لهذا العام ستحد بشكل كبيرمن رغبة المعتمرين المصريين فى أداء العمرة خلال الموسم الحالي، موضحين أن هناك عدد من المشكلات والصعوبات التي قد تؤثر بالسلب على قرار متخذ قرار السفر لأداء العمرة، ومن أهمها:

1- ارتفاع سعر برامج العمرة، حيث سترتفع أسعار برامج العمرة بصورة كبيرة بالمقارنة بالعام الماضي، فبرامج العمرة الاقتصادية سيتراوح سعرها ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه فيما لن يقل سعر برنامج العمرة فئة الـ5 نجوم عن 40 ألف جنيه وهو ما يعني أن شريحة كبيرة من محدودي الدخل لن يستطيعوا دفع قيمة البرنامج.

2- حرمان من هم فوق 50 عامًا من أداء العمرة، وهم يمثلون أكثر من 75% من الفئة التي اعتادت على تأدية العمرة خلال السنوات الماضية.

3- العزل الصحي لمدة 72 ساعة بأحد الفنادق بالسعودية فور قدوم المعتمرين من مصر إلى المملكة، وهو ما يجعل هناك عزوف من المواطنين.

4- مدة برنامج العمرة والغالب أنه سيكون 7 أيام فقط مقسمة بين مكة والمدينة المنورة منهم 3 أيام حجر صحي ما سيجعل هناك إحجام عن دفع قيمة برنامج عمرة مدته 4 أيام فقط.

5- اعتاد المعتمرون المصريين على الصلاة بالحرم المكى والمسجد النبوي كافة الصلوات، أثناء رحلة العمرة، كما أنهم يؤدوا العمرة أكثر من مرة خلال وجودهم بالمملكة، ولكن الضوابط السعودية ستجعل الصلاة بالحرم وأداء العمرة علاوة عن زيارة المسجد النبوي والصلاة بالروضة الشريفة عبر تطبيق "اعتمرنا".

6- قصر السفر للعمرة عن طريق الجو فقط سيحرم المواطنين الذين اعتادوا على السفر لأداء العمرة عبر الطريق البري لأسباب اقتصادية، فضلا عن أن العديد منهم لديهم عقدة من ركوب الطائرات.

وكانت المملكة العربية قد أصدرت الضوابط الخاصة باستقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم الأحد المقبل.