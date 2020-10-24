شركات السياحة عن موسم العمرة: نسعى لتقليل الضمان البنكي بسبب خسائر القطاع

أيام قليلة تفصل السعودية عن بدء موسم العمرة واستقبال المعتمرين من الخارج في الأول من نوفمبر حسبما أعلنت المملكة، والتي من المقرر أن تعلن بشكل نهائي ضوابط تنظيم هذا الموسم الاستثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووضع قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار عدة أطر أساسية بعد إعلان السعودية، منتظرًا الضوابط المقرر وضعها لاستقبال المعتمرين المصريين.

ومن أبرز الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، أن تقدم كل شركة سياحة ترغب في تنظيم العمرة، خطاب ضمان بنكي بقيمة 750 ألف جنيه بشكل مبدئي.

صاحب شركة: نتوقع استئناف عودة المصريين للعمرة يناير المقبل

من جانبه، قال أشرف صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، إنه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بين الاتحاد ولجنة تسيير الأعمال، لمحاولة تقليل قيمة الضمان البنكي من 750 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف "صحصاح" لـ"الوطن"، أن الوضع بعد كورونا يحتاج لمزيد من التسهيلات حتى تستمر الشركات السياحية في مسايرة أعمالها، بعد خسارة كبيرة تعرض لها القطاع السياحي خلال السنة الجارية، مناشدًا بضرورة تقليل الضمان البنكي.

وعن عودة المصريين إلى العمرة، أكد علاء الغامري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، أنه لم يأت أي خطاب رسمي من السعودية حتى الآن بالنسبة للتعامل الخارجي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون بداية العمرة بالنسبة للمصريين في أول يناير المقبل.

ومن بين الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، تقليل مدة برنامج العمرة إلى 10 أيام بحد أقصى لإتاحة الفرصة لآداء المناسك لأكبر عدد من المعتمرين، إضافة إلى تقسيم تأشيرات العمرة التي تمنحها السلطات السعودية لمصر إلى حصص شهرية موزعة بالتساوي بين شركات السياحة، ومنع انتقال مشرفي العمرة بين الشركات والتزام كل شركة بمشرفيها المؤمن عليهم، وإلغاء التضامن بين الشركات في تنظيم برامج العمرة هذا العام.