شركات السياحة تطالب بإلغاء تقديم ضمان بنكي لتنظيم العمرة هذا العام

طالبت العديد من شركات السياحة المصرية، وزارة السياحة والآثار بإلغاء تقديم الشركات لخطاب ضمان بنكي كشرط لتنظيم رحلات العمرة هذا الموسم.

وقال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن كافة الشركات تعلم ان تقديمها لخطاب الضمان البنكى هو أحد الضوابط المصرية لتنظيم العمرة لهذا العام، إلا أنه يجب إلغاء هذا الشرط خلال الموسم الحالي نظرا لظروف فيروس كورونا، والتي قد تؤدي إلى إلغاء الموسم في أي وقت وفقا لتطورات الإصابات بالفيروس.

سلطان: موسم العمرة قد يتم إلغائه في أي وقت بسبب كورونا

وأضاف سلطان، لـ"الوطن"، أنه "من غير المنطقي أن تقدم شركات السياحة خطاب ضمان بنكيا هذا العام بقيمة 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه ثم يتم إلغاء موسم العمرة خاصة مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا بالشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة وهو ما يعني زيادة الإصابات ما قد يجعل السلطات السعودية تلجأ لإلغاء الرحلات في أي وقت".

وتابع: "الشركات السياحية تعرضت لخسائر كبيرة منذ بدء فيروس كورونا فبراير من العام الجاري، وتحملت دفع رواتب العاملين منذ تلك الفترة وحتى الآن، فلماذا الإصرار على قيامها بتقديم خطاب بنكي كشرط لتنظيم العمرة في ظل الظروف الحالية التي جعلت نسبة الفلوس الكاش لدى الشركات (صفر)".

ومن جانبه، قال حسام الحلو نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه خلال المناقشات التي عقدتها لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالغرفة الرئيسية بالقاهرة للإستماع لوجهة نظر الشركات حول آلية موسم العمرة هذا العام، طالبنا بإرجاء الخطاب البنكي للعام المقبل نظرا للظروف التي تمر بها الشركات السياحية الحالية من خسائر كبيرة، فضلا عن صعوبات تنظيم الشركات لرحلات العمرة خلال الموسم الحالي نظرا لصعوبة تنفيذ الضوابط السعودية للعمرة والتي استبعدت أكثر من 70% من الفئات التى تؤدي العمرة سنويا خاصة ما هم فوق الـ50 عاما.

وأشار إلى أن قانون بوابة العمرة المصرية يلزم الشركات الراغبة في تنظيم العمرة بتقديم خطاب ضمان بنكي وذلك لعدم بيع أو تداول التأشيرات بين الشركات السياحية، وأيضا حماية لحقوق المعتمر إلا أنه يمكن إرجاء هذا الشرط للعام المقبل نظرا لظروف هذا الموسم الاستثنائية.