في 10 نقاط.. ضوابط السعودية لموسم العمرة هذا العام

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الضوابط المنظمة لموسم العمرة بالنسبة لمعتمري العالم، الذي سيبدأ استقبالهم بداية من يوم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة.

وشملت الضوابط العديد من الإجراءات الاستثنائية، التي يتم تطبيقها للمرة الأولى، وذلك بسبب جائحة كورونا، لعل أهمها ما يلي:

1- الفئة العمرية المحدد لها القدوم لاداء العمرة من خارح المملكة من سن 18 حتى 50 سنة.

2- إلزام كل القادمين لأداء العمرة، بتقديم شهادة فحص "Pcr"، بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد تم اصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة، من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

3- ضرورة الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وأيضا الزيارة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المحددة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا".

4- ضرورة وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفقا للبرنامج المعتمد لكل معتمر.

5- إلزام المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة العربية السعودية، بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

6- حجز سكن شامل لخدمة الاعاشة بواقع 3 وجبات " full board"خلال مدة الاعتزال الصحي "3 أيام بحد ادني وتوفير وسيلة لنقل المعتمر من المنفذ للسكن .

7- تقسيم المعتمرون الوافدين من الخارج إلي مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة 50 معتمر كحد ادني وحجز برامج موحدة لهم شامل جميع الخدمات بالتزامن مع موعد حجزهم لاداء العمرة والزيارة وفقا لتطبيق " اعتمرنا ".

8- تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون واعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الاجراءات الوقائية والاشتراطات للدول القادمين منها.

9- ضرورة توعية الراغبين في اداء العمرة بالاجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها علي مدار رحلة المعتمر منذ قدومه للمملكة وحتي عودته لدولته.

10- إلزام الشركات السعودية، بعمل وثيقة تأمين شامل على المعتمر.