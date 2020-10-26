البحوث الزراعية: الصعيد يتفوق على الوجه البحري في إنتاج القمح

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المزارعين المشاركين في الحملة القومية للقمح بمحافظات الصعيد، تفوقوا على نظرائهم في الوجه البحري، وحصدوا المراكز الأولى خلال موسم الزراعة الماضي.

وأضاف خلال كلمته في حفل تكريم المزارعين الأعلى إنتاجية في محصول القمح بحضور وزير الزراعة، أن 4 حقول إرشادية احتلت المراكز الأولى من محافظات الوجه القبلي، بينما احتلت حقول الوجه البحري المراكز الأخيرة، موجهًا التحية لمزارعي الصعيد لتميزهم.

وأشار "سليمان، إلى أنه رغم عاصفة «التنين» التي ضربت البلاد في مارس الماضي، إلا أن خسائر محصول القمح لم تكن كبيرة، ومتوسط إنتاجيته في الحقول الإرشادية بلغ 26 إردب، مقارنة بالمتوسط وهو 20 إردب، مؤكدًا أن زيادة إردب واحد في الفدان يحقق زيادة 500 ألف طن، ما يساهم في سد العجز بشكل كبير بين الإنتاج والاستهلاك.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه نظرًا لأهمية الحقول الإرشادية فإننا نزيد سنويا من عددها على مستوى الجمهورية إلى 6100 حقل إرشادي، تمول أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منهم 3000 حقلا تمثل 50% من إجماليها، وتخدم حوالي 3 ملايين فدان قمح أي بمعدل حقل قمح إرشادي لكل حوالى 600 فدان، والمستهدف بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم أكاديمية البحث العلمي زراعة حقل إرشادى لكل 1000 فدان قمح، وأن الحملة ساهمت فى زيادة الإنتاجية وتوفير المياه والتقاوي، بالإضافة لإدخال زراعة البرسيم الفحل بعد حصاد الأرز المبكر أو الذرة الشامية قبل زراعة القمح، ما أتاح للمزارع الفرصة للحصول على 20 طن علف أخضر فى وقت الندرة وزيادة دخل المزارع من 2000- 3000 جنيه للفدان وتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها.

وأفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، وهي أحدى المبادرات والمشروعات التي تدعمها وتمولها وتشرف على تنفيذها أكاديمية البحث العلمى سنويًا منذ موسم 2011/2012، من خلال فريق بحثى من مركز البحوث الزراعية، وتم خلال فاعليات ورشة العمل مناقشة انجازات الحملة من فرص وتحديات خلال الثلاث مراحل السابقة.

جاء ذلك بحضور فريق العمل والجهات الداعمة والمنفذة والمعاونة والمستفيدة، ونخبة من الخبراء والمهتمين بتطوير وإنتاج وتصنيع القمح، والمزارعين والمرشدين الزراعيين.

وفى نهاية الورشة كرّم وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية المزارعين المتميزين من المزارعين، والمرشدين الزراعيين المتميزين الذين حققوا إنجازات خلال المرحلة السابقة في زيادة إنتاجية الحقول الإرشادية.