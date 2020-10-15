لأول مرة.. مركز البحوث الزراعية ينتج قطنا طبيعيا ملونا

نجح معهد بحوث القطن، بمركز البحوث الزراعية، في إنتاج أول صنف لقطن مصري ملون طبيعي بني اللون، لإنتاج ملابس ملونة بدون صبغات كيميائية يمكن أن تسبب التهابات أو حساسية جلدية.

وقال الدكتور وليد يحيى رئيس قسم بحوث تربية القطن بمعهد بحوث القطن، إن الصنف الجديد بدأ العمل فيه منذ 5 أعوام، وسيتم تسجيله ويخرج للزراعة العامة خلال عامين، إلى جانب وجود ألوان أخرى يجري إنتاجها.

إنتاج صنف يوفر 200 مليون متر مكعب مياه سنوياً

وأوضح أنه تم تسجيل الصنف الجديد "جيزة 97" منذ شهرين وزُرع في 100 فدان خلال الموسم الماضي، وسيتم زراعته في مساحات أكبر وسيُطرح على النطاق التجاري العام المقبل.

وذكر رئيس قسم بحوث تربية القطن، أن هذا الصنف هو أعلى الأصناف إنتاجية في تاريخ القطن المصري، حيث يبلغ متوسط إنتاجيته من 10 إلى 12 قنطارًا للفدان، كما أنه قصير العمر، ومدة مكثه في التربة من 160 إلى 170 يومًا، وموفر للمياه، وتعمم زراعته بجانب الصنف "جيزة 94".

ولفت إلى أن من مميزات "جيزة 97" أنه يوفر ما يقرب من 200 مليون متر مكعب مياه سنوياً يمكن استخدامها في ري وزراعة محاصيل أخرى، كما أنه يتحمل الزراعات المتأخرة، ما يعني إمكانية زراعته بعد محصول القمح والفول.

اختبار تراكيب وراثية تتحمل ملوحة المياه والتربة

وأضاف "يحيى"، أن قسم تربية القطن قام أيضًا باختبار تراكيب وراثية جدية تتحمل ملوحة تربة 3000 جزء في المليون، وملوحة مياه ري 2500 جزء في المليون، مشيرًا إلى أن النتائج مبشرة، والتركيب المعزول يعطي محصولًا اقتصاديًا تحت هذه الظروف، وسوف يتم عزلها وإكثارها في القريب العاجل.

وأوضح أنه تم اختبار التراكيب الوراثية للقطن لتحمل الجفاف وندرة المياه، وأثبتت مجموعة من التراكيب قدرتها العالية على تحمل ذلك دون التأثير الاقتصادي على المحصول وصفات الجودة.

ولفت إلى أن قسم التربية نجح في عزل الهجين المبشر "جيزة 83" و"جيزة 89" و"جيزة 80" الأسترالي لزراعته في الوجه القبلي، وهو أحدث هجين معزول لمعهد بحوث القطن بالوجه القبلي، ومن أهم مميزاته أنه ينضج مبكرًا.

إنتاج أصناف توفر 40% حليج

وتابع رئيس قسم بحوث تربية القطن أن من أهم مميزات هذا الهجين أيضا أنه عالي الإنتاجية، فمتوسط المحصول في تجارب المقارنة والحقول الإرشادية حوالي 10 إلى 13 قنطارًا للفدان.

ومن مميزاته أيضًا أن تصافي الحليج له يصل إلى 40٪، ما يتيح قدرًا أكبر من القطن الشعر الناتج، ما يعني تهافت شركات تجارة الأقطان على شراء المحصول من المزارع.