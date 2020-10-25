قطع المياه عن مدينة قليوب الثلاثاء.. تعرف علي السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينه قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الثامنه مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن انقطاع المياه نظراً لأعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد لمحطة "كوم أشفين"، بقطر 1200 ملليمتر، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه.

وأعلنت الشركة عن توافر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية، بقيمة تقديرية حوالي 27 مليون جنيه.

وأوضح "مجاهد" أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، ومن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر إسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري، ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيراً كبيراً على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه جرى الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، وجاري تنفيذ الأعمال، ومن المقرر الانتهاء في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ البدء في التنفيذ.

وأشار "مجاهد" إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رفعت درجات الاستعدادت وإعلان الطوارئ بكافة فروع وقطاعات الشركة، والتشديد على جاهزية المعدات للتعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

وأشار إلى أنه تم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار، وجرى تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، قبل بداية فصل الشتاء.

كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مناورات التعامل مع مياه الأمطار في عدد من الأنفاق والميادين الرئيسية بالمحافظة، لضمان سرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.