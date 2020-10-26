النيابة تبدأ التحقيق في هجوم "قرش" على 3 أشخاص برأس محمد

أكد مصدر مسئول في محافظة جنوب سيناء أن فريقاً من النيابة العامة توجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، اليوم الاثنين، للتحقيق في واقعة هجوم أسماك القرش على 3 أشخاص، بينهم سائحان من أوكرانيا، في نطاق محمية "رأس محمد" مساء أمس.

وأكد المصدر، الذي طلب من "الوطن" عدم ذكر اسمه، أن فريق النيابة اطمأن على حالات المصابين داخل المستشفى، وتقرر تأجيل سماع أقوالهم إلى وقت لاحق، بعد خروجهم من وحدة العناية المركزة، التي يخضعون للعلاج بها، كما قررت النيابة أخذ عينات من أنسجة المصابين، وإرسالها للمعمل الجنائي، لتحديد نوع القرش المتسبب في الهجوم.

وأضاف المصدر أن هناك تحقيقات تجرى مع طاقم المركب، الذي اصطحب المجموعة السياحية إلى منطقة ممنوع فيها القيام بأعمال الغوص أو "السنوركلينح"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستمع فريق النيابة إلى اقوال بعض العاملين في قطاع محميات جنوب سيناء، لمعرفة أسباب الهجوم، ومدى الرقابة على مناطق الغوص، وتحديد الإجراءات المتبعة حالة مخالفة المراكب تعليمات المحميات وجهاز شئون البيئة.

وعلى جانب آخر، أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم زيارة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وعقد لقاءً مع مدير المستشفى، لمعرفة حالة المصابين الثلاثة، وأكد أن المحافظة مستعدة لنقل المصابين إلى القاهرة، إذا لزم الأمر.

وأكد مدير المستشفى أن حالة المصابين "مستقرة"، ويتلقون العلاج تحت رعاية طبية على أعلى مستوى، موضحاً أن الاصابات عبارة عن جروح قطعية، وتهتكات بمناطق متفرقة في الجزء الأسفل من الجسم، ولم يتم إجراء أي عمليات بتر لأي من المصابين.

وكان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغاً من شرطة المسطحات بشرم الشيخ، مساء أمس، يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من قِبل أسماك القرش، في حوالي الساعة الخامسة مساءً، أثناء ممارستهم الغوص في منطقة تابعة لمحمية رأس محمد.

وعلى الفور، جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى "سقالة ترافكو"، لنقل المصابين، وتمكن الغطاسون وطاقم المركب من إنقاذ ثلاثة مصابين تعرضوا لهجوم القرش، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وتجري وزارة البيئة تحقيقات موسعة في الواقعة، التي تسببت في إصابة ثلاثة أشخاص، خاصةً أن هناك دور رقابي لقطاع محميات جنوب سيناء على المناطق التي يمنع فيها الغوص، وهناك إجراءات متبعة مع المراكب المخالفة حال ضبطها في منطقة محظور ممارسة أي أنشطة بها.