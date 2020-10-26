منة شلبي: أول مرة اشتغل مع هنيدي.. ويسرا شخصية مهمة بالنسبة لي

تلعب الفنانة منة شلبي، بطولة مسلسل "نمرة اتنين"، وفيلم "النمس والإنس"، والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

وقالت "شلبي" لـ"الوطن"، أشارك في حلقة بمسلسل "نمرة اتنين"، وأقدم مع الفنان أحمد مالك حلقة منفصلة من إخراج محمد شاكر.

وبشأن دورها بفيلم "النمس والإنس"، قالت، "أول مرة أعمل مع محمد هنيدي وبحبه جداً، بالإضافة إلى العمل المخرج شريف عرفه، فهو أستاذ كبير"، وبشأن العمل مع يسرا قالت" بحبها وهي بالنسبة لي على المستوى الإنساني شخصية مهمة".

مسلسل "نمرة اتنين" عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تضم مجموعة قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث في 6 مدن عربية مختلفة هي؛ الرياض، جدة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي.

وقد حددت الشركة المنتجة لفيلم "النمس والإنس" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي، موسم نصف العام كموعد مبدئي لطرح العمل.

فيلم "النمس والإنس" يشارك في بطولته صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

ويجسد "هنيدي" في الفيلم شخصية موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، ويقع في قصة حب مع منة شلبي التي تظهر في دور عفريتة ويتزوجها خلال الأحداث، كما تظهر صابرين أيضاً في دور عفريتة هي الأخرى، ويدور العمل في إطار كوميدي، فانتازي.