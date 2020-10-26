"القائمة الوطنية" تتقدم على "نداء مصر" بفارق 61 ألف صوت بالفيوم

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الفيوم عن المؤشرات الأولية لنتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، فيما يخص نظام القائمة، والتي تتنافس فيها قائمتان فقط، حيث تم حسم النتيجة، بعد الانتهاء من فرز كافة أصوات اللجان بالدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم.

وكشفت المؤشرات الأولية عن تقدم "القائمة الوطنية من أجل مصر" بفارق كبير عن منافستها "نداء مصر"، بعدما حصدت عدد كبير من الأصوات في الدائرة الوحيدة التي تم فرز كامل أصواتها، وإعلان نتيجة التصويت بها، حيث أنها لن تخضع للإعادة مثل الدوائر الثلاثة الأخرى.

وحصلت "القائمة الوطنية" على 80 ألف و745 صوتاً، بينما حصلت قائمة "نداء مصر" على 19 ألف و680 صوت، بفارق يقترب من 61 ألف صوت.

وضمت القائمة الوطنية 9 مرشحين، هم محمد الجارحي على مقعد الشباب، والدكتورة مرفت عبد العظيم على مقعد المرأة، والدكتورة حنان عبد المنعم، وياسمين أبو طالب، وأيمن شكري على مقعد الأقباط، ويوسف الشاذلي، وعماد سعد حمودة، ومنة الله سيد، ورفعت ضاوي.

وفي المقابل، تضمنت قائمة "نداء مصر" كلاً من ضيا طحاوي، ومحمد عبد الجواد الناجي، والدكتور أسامة مخلوف، وعلا حسين حافظ، وشيماء حمدي أحمد مرسي، وعلياء وزير، والدكتورة سوزانا أشرف، ووالي صلاح سعيد.

وتم التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في الدائرة الأولى بمركز ومدينة الفيوم، داخل 63 مقراً انتخابياً، لاستقبال 585 ألف و97 ناخباً ممن لهم حق التصويت بالدائرة.

كما أعلنت اللجنة عن حصول مرشحي "القائمة الوطنية" على أعلى الأصوات بالدائرة، بفارق أصوات ضخم، ومن المقرر أنّ تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة بشكل رسمي، بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج.