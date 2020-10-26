خبراء عقاريون: خفض أسعار الفائدة حافظ على استقرار السوق وزيادة الطلب

قال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج المصرية والرائدة في التطوير العقاري، إن تدابير خفض أسعار الفائدة وغيرها من المبادرات المهمة قادرة على الحفاظ على استقرار السوق.

وقال المكاوي: سعت الحكومة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلى تحويل الأزمة إلى فرص من خلال طرح العديد من الحوافز التي تستهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب العقاري.

المكاوي: خفض أسعار الفائدة حافظ على استقرار السوق العقارى

وأضاف، أنه رغم تأثيرات أزمة كوفيد 19، ستُسجل مصر أعلى مستويات النمو الإقتصادي بين جميع الأسواق الناشئة على مدى الأعوام القليلة المقبلة.

وتابع، كما طرحت هذه الأزمة فرصة مثالية أمام المستثمرين العقاريين وشركات التطوير العقاري للاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة والبنك المركزي.

خفض أسعار الفائدة سيفسح المجال لتطوير باقة جديدة من الفرص العقارية أمام المستثمرين

وفي هذا السياق، قال أشرف بولس، الرئيس التنفيذي لشركة كورنر ستون، سيتجه الباحثون عن فرص للاستثمار والمستثمرين الراغبين بتحقيق معدلات أعلى من العائدات تلقائياً نحو القطاع العقاري وخاصة بأنه يحظى بدعم واهتمام القيادة التي تعمل على الارتقاء بأدائه وعوائده حيث دأبت الحكومة على استثمار أموال ضخمة في القطاع العقاري والمشاريع العقارية الرائدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، والتي باتت إحدى أبرز الوجهات داخل مصر، مشيراً إلى أن شركة كورنر ستون للتنمية العقارية، تعتقد أنّ قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة سيفسح المجال لتطوير باقة جديدة من الفرص العقارية أمام المستثمرين المهتمين بهذا المجال.

وقال فارس خليل مدير معرض سيتي سكيب المقام في مصر: "أسهم التوجه الذي يقوده البنك المركزي المصري نحو تسهيل الأنشطة العقارية بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق العقارية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك والمؤسسات المالية للعملاء ذوي الدخل المحدود قد ارتفع بواقع 900 مليون جنيه مصري بين منتصف شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأضاف، أن الحكومة نجحت في الارتقاء بمعدلات السياحة الداخلية وأتاحت للفنادق فرصة استئناف أنشطتها أمام السياح المحليين بعد تخصيصها بجزء من قرض المساعدة الطارئة الذي حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي وهو أيضا ما ينعكس على تطوير الوحدات والمنشآت العقارية المرتبطة بقطاع الضيافة والتي تستعرضها العديد من الجهات العارضة في سيتي سكيب".

50 شركة عقارية تشارك في المعرض

ويقام معرض سيتي سكيب في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من خمسين مؤسسة على مدى الأيام الأربعة لانعقاده، وذلك بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويلتزم معرض سيتي سكيب بكافة معايير الأمان التام والصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.

كانت مجموعة من شركات التطوير العقاري الرائدة والمشاركة في معرض سيتي سكيب، أضخم المعارض وأكثرها تأثيراً في القطاع العقاري في الدولة، والذي تنظمه إنفورما ماركيتس في القاهرة في الفترة بين 4 -7 نوفمبر المقبل، أكدت أنّ المبادرات التي تقودها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 العالمية أسهمت في الحفاظ على جاذبية القطاع العقاري المصري لدى المستثمرين.