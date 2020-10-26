تعيين أبوطالب رئيسا لمجلس إدارة "مصر للطيران" للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتعيين المهندس أبوطالب توفيق رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفا للمهندس إبراهيم فتحي، الذي توجه له الطيار رئيس الشركة القابضة، بخالص الشكر عن الفترة التي قضاها في خدمة الشركة من هذا المنصب.

جدير بالذكر، أن المهندس أبو طالب توفيق في عام 2011، تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة.

وفي عام 2012 وحتى عام 2015، تولى رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للفترة الأولى.

- ومن عام 2016 حتى عام 2018، تولى رئاسة شركة الصيانة والأعمال الفنية للفترة الثانية.

وشهدت الشركة خلال تلك الفترات، تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة في عدد العملاء، بالإضافة إلى توسع كبير في البنية التحتية للشركة ومشروعاتها التنموية.