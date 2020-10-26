عمليات الجيزة: ارتفاع نسب المشاركة خلال الجولة الأولى لانتخابات النواب

أظهرت مؤشرات نتائج الجولة الأولي لانتخابات مجلس النواب في عدد كبير من اللجان التي أجريت بها الانتخابات ارتفاع نسبة التصويت فى اليومين الاول والثانى خاصة مع الساعات الاخيرة قبل إغلاق لجان التصويت.

زحام واقبال كبير من الناخبين

ورصدت غرف عمليات محافظة الجيزة بالأحياء والمراكز والوحدات المحلية زحام وإقبال كبير من الناخبين في معظم اللجان خاصة اللجان الانتخابية بالقرى التي خرج منها أنصار المرشحين بكثافة من كبار السن والسيدات مع توفير عدد كبير من المرشحين لوسائل انتقال الناخبين من منازلهم إلى مقار اللجان للتصويت لتحفيزهم على التصويت لصالح مرشحيهم.

مساعدة ذوي الإعاقة في الإدلاء بأصواتهم

وحرص أنصار المرشحين ووكلائهم على التواجد أمام اللجان لمساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم وأرقامهم في الكشوف من خلال أجهزة «اللاب توب» والكشوف الورقية الخاصة بأسماء الناخبين فيما حرصت الوحدات المحلية على مساعدة ذوى الإعاقة في الإدلاء بأصواتهم من خلال توفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى اللجان وتوفير كرسى متحرك بكل لجنة إنتخابية اضافة الي توفير مترجم لغة إشارة في عدد من اللجان بالهرم والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة من أجل مساعدة الصم والبكم على التصويت.

توافد أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن والشباب

ورصدت الغرفة توافد أعداد كبيرة من السيدات وكبار السن والشباب في اليوم الثانى للإدلاء بالأصوات واختيار المرشحين في هذه الدوائر وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا

واتخذت محافظة الجيزة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وتمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية، ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

عمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء

ووفرت الأحياء والمراكز والمدن أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.