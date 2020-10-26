صور.. وصول هشام عباس ومصطفى قمر الجونة لإحياء حفل غنائي الليلة

وصل الفنان هشام عباس ومصطفى قمر، إلى مدينة الجونة، قبل قليل، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، مساء اليوم.

ومن المُقرر أن يشدو مصطفى قمر، بمجموعة من أغنياته الجديدة، من ألبومه الغنائي الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، وذلك بحضور عدد كبير من ضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر، كان أصدر رسميا ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2"، عبر المنصات الإلكترونية منذ أسابيع.

وكان "قمر" أعلن، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "وأخيرًا يا جماعة، هابدأ أكشف لكم عن كواليس ألبوم لمن يهمه الأمر 2، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وتابع: "ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين ياجماعة هم كلهم مبدعين كده وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس".

وتضمن الألبوم أغنيات حاغنيلِك- دُقِّي عودِك- حنونة- عجوز في المدينة- سوسنة- حُبِّك على جبيني- ومسافر، التى قدمها قمر مع شقيقه ياسر قمر، أحد مطربي تسعينيات القرن الماضي.

وقال قمر لـ"الوطن" عن الألبوم: "هو الجزء الثاني من ألبومي الذي طرحته منذ 20 عامًا، وهو ألبوم بكلمات وألحان خاصة، تدور أفكار كلماته حول الحب والانتماء وحب الأم والغربة، والتجربة جديدة ومختلفة تماما عن كافة التجارب التي قدمتها من قبل، ولا أخفي عليكم أنني متخوف كثيرا من تلك التجربة".

وأضاف: "قررت أن أغامر بهذا العمل، قمت بعرض الأغنيات على فئات وأجيال مختلفة في الأعمار وأشاد الجميع بتلك الأغاني، والألبوم من كلمات رضا زايد والراحل سامح العجمي، وألحاني مع الملحن أشرف السرخوجلي.