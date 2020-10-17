ابن مصطفى قمر يسخر من أغنية "دباديبو".. ومنى الشاذلي: بتتريق على أبوك

شارك الفنان مصطفى قمر، ابنه "تيام"، أداء أغنية "دباديبو"، خلال استضافتهما في برنامج "معكم"، على قناة "cbc" الفضائية، الجمعة، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

ووجه "تيام"، سؤالا ساخرا إلى والده خلال الحلقة وقال له: "هما كانوا كام دباديبو"، لترد الإعلامية منى الشاذلي، وتمازح نجل الفنان وتقول له: "بتتريق على أبوك!" ليرد عليها قائلا: "لا والله أنا بحب أغنية دباديبو".

كما طلبت مقدمة البرنامج من مصطفى قمر، أداء أغنية "شنكلوه" بطريقة حزينة، وبالفعل لبى طلبها، ثم غناها بطريقتها المعتادة وشاركه في الغناء شقيقه "ياسر".