النواب يناقش قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء أول نوفمبر

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلسته العامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات.

وقالت مصادر برلمانية لـ "الوطن"، إن هذه الجلسة ستشهد مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد ووفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.

وأشارت المصادر أن هذه الجلسة ستكون الأخيرة من عمر دور الانعقاد السادس "المنقوص"، ولاسيما فى ظل انشغال النواب بالإعادة فى المرحل الأولى للانتخابات وكذلك المرحلة الثانية والتى ستجرى فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى المرحلة الثانية والمحافظات، التى تتضمنها مواعيد فى الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وينتهى الفصل التشريعى الأول للبرلمان يوم 9 يناير 2021، ليبدأ بعده الفصل التشريعى الجديد عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لتشكيل مجلس النواب، ثم يدعو رئيس الجمهورية المجلس الجديد للانعقاد.

ووفقا للمؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى سيودع عددا من النواب مقاعدهم النيابية بسبب خسارتهم فى الانتخابات التى جرى التصويت عليها فى داخل مصر يومي السبت والأحد الماضيين.

ومن أبرز هذه الأسماء التى أعلنت عن توديعها للمقعد البرلمانى، عمرو غلاب والدكتور محمد فؤاد، شادية ثابت وإيهاب الخولى، وعبد الرحيم علي وأحمد مرتضى منصور.