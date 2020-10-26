بالفيديو.. مرشحة لمجلس النواب تشتري أصوات الناخبين بـ70 ألف جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بدفع رشاوى للناخبين، للإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحة لمجلس النواب المقبل والنائبة الحالية مي محمود.

وعثر مع المتهمين، على مجموعة من الكروت الخاصة بالمرشحة، ومبالغ مالية أثناء قيامهم بتوزيعها، واعترف أحد المتهمين يدعى "رامي م. ا."، عضو بحملة المرشحة البرلمانية عن دائرة المنتزه مي محمود، قائلا: "كان معانا 70 ألف جنيه بنوزعهم على المواطنين في الشارع مقابل إن كل فرد يدي صوته للأستاذة مي محمود، وكنت أنا و5 أفراد من الحملة، وكان معانا عربية سوزوكي".

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو ظهرت فيه المرشحة مي محمود، وهي تقوم بتوزيع الكروت، وفقا لما قاله ناشر الفيديو ومصوره تحت عنوان "عضوة الانتخابات مي محمود تشتري أصوات الغلابة في انتخابات مجلس النواب".