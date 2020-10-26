عاجل.. "حماية المستهلك" يطالب بإبلاغه بالمدارس رافضة رد "مصاريف الباص"

يدرس جهاز حماية المستهلك، مزيد من شكاوى عدم التزام مدارس خاصة ودولية بقرار "الجهاز"، بشأن رد 25% من مصروفات "الباصات" المدرسية لأولياء الأمور، مطالبا بإبلاغه بالمدارس التي ترفض "الرد"، حتى يتم اتخاذ إجراءات بشأنها.

وقال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس "الجهاز"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الجهاز ما زال يتلقى شكاوى من أولياء الأمور بشأن رفض المدارس رد الـ25% من قيمة "الباص" لهم أو خصمها من مستحقات العام الدراسي الجديد، مؤكداً تعامل الجهاز بكل جدية مع أي شكوى تصله.

وأضاف رئيس "حماية المستهلك"، أن الجهاز يرسل لجنة من "المتابعة الميدانية" إليه، وتواجهه بالشكاوى الواردة إليه، وفي حال الاستجابة لقرار "الجهاز"، يتم إعلام المواطن، وفي حال الرفض يتم إعلامه ايضاً بالرفض، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح "سمير"، أن الإجراءات القانونية يكون بإحالة الشكوى وعدم الالتزام بقرار "الجهاز" إلى النيابة العامة لتمارس شئونها فيها، مشيراً إلى أن العقوبة تصل لمليون جنيه.

ودعا رئيس "حماية المستهلك"، كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل "فيس بوك"، أو موقع الجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك في ضوء الاجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وفي ضوء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم1/ 155 لشهر أغسطس برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه .