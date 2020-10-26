مسلم: الإعلام المصري لعب دورا مهما في مواجهة مؤامرات تدعمها دول بعينها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، إن الإعلام المصري في الفترة الأخيرة، لعب دورًا كبيرًا جدًا في مواجهة حملة شرسة، ومؤامرات تدعمها دول بعينها، مشنًا هجومًا حادًا على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب هجومها المستمر على الدولة المصرية مستهدفة إسقاطها.

وأضاف "مسلم"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهجوم المستمر من جماعة الإخوان الإرهابية على الدولة المصرية، يستهدف إسقاط الدولة ذاتها، وليس إسقاط الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن معركة الإخوان مع الشعب المصري، وليست مع شخص أو مؤسسة بعينها، "بقينا فترة نترفع عن مواجهة هؤلاء، واستخدم الإخوان منصات التواصل الاجتماعي للهجوم على مصر، ما خلق تراكما عند الشعب المصري ضدهم"، موضحًا أن الإعلام يجب أن يتفاعل مع هذه الأكاذيب، بدلًا من الترفع عنها.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن الترفع عن الرد على الشائعات التي تروّجها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصات السوشيال ميديا وأذرعها الإعلامية، بهدف إسقاط الوطن، ثبت فشله بالتجربة، مؤكّدًا أنَّ الحل الوحيد يكمن في المواجهة، مسلطًا الضوء على دور الإعلام المصري، في مجابهة الآلة الإعلامية المعادية لمصر.

وأردف أنَّ منصات السوشيال ميديا باتت تعج بالشائعات المتراكمة، التي يعاد استخدامها من العناصر الإرهابية، لاستهداف مصر والنيل من أمنها واستقرارها.

وعن أفضل الحلول للتعامل الإعلامي مع الشائعات، أوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنَّ مواجهة الخونة والتفاعل طوال الوقت، وفضح أكاذيبهم، هو الطريق الأفضل لردعهم.

وشهد مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام حضور عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، أبرزهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.