بشرى: أحببت إطلالتي في "الجونة".. وأشعر بتعرضي لمؤامرة

قالت الفنانة بشرى، إنها أحبت إطلالتها التي ظهرت بها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت بشرى لـ"الوطن": "أحببت إطلالتي رغم اعتراض البعض عليها، ولكن السبب في عدم ظهورها بالشكل الذي كانت عليه هو عدسات بعض المصوريين وأماكن الإضاءة".

وأضافت "هناك عدسات أظهرت الفستان بشكله الذي يليق، ولكن أشعر أحيانًا بأن هناك موامرة لأنها تكررت معها أيضا في العام الماضي".

وقالت الفنانة بشرى، رئيس غرفة العمليات ومؤسس مشارك في مهرجان الجونة السينمائي، إنها سعيدة بإقامة المهرجان، ولكن هذا لم يكن يحدث لولا جهود الدولة ودعمها، وخاصة وزارة الصحة، التي تعمل مثل خلية النحل للانتهاء من تحاليل الـ"pcr"، معربة عن شكرها لوزارتي الصحة، والسياحة والآثار.

وأضافت "بشرى"، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أنهم واجهوا الكثير من التحديات، والجميع ملتزمون منذ بدء افتتاح المهرجان، والشخص غير الملتزم يؤذي غيره، مشددة: "أنا ماشية على طول بالكمامة بتاعتي"، ولا أحب عدم الالتزام، والجميع يأخذ الأمور بجدية.

وأعربت عن شكرها لقناة "ON" على تغطيتها للحدث، وأنها تتفاءل بها منذ النسخة الأولى من المهرجان، وتغطيتها دائما مبهجة وبها فرحة كبيرة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وجميلة عوض، ونجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفي، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمزي، وصبري فواز، وأروى جودة، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، ونيقولا معوض، وأصيل عمران، واستيفاني صليبا.