جولة إعادة شرسة على مقاعد الفردي في مطروح

أظهرت النتائج الأولية لأعمال فرز الأصوات في مطروح بالدائرتين الأولى والثانية، حسم نتيجة القوائم، دون حسم نتيجة الفردى لصالح أحد المرشحين، وتفوقت "القائمة الوطنية من أجل مصر" على مستوى مطروح وقطاع غرب الدلتا الذى يضم أيضا محافظتى الإسكندرية والبحيرة.

وحصل مرشح حزب مستقبل وطن " جمل عبدالله رسلان" على أعلى الأصوات فى الدائرة الأولى بحصده 24974 صوتًا، يليه "ياسين محمد صالح" المرشح الثانى عن حزب مستقبل وطن بـ14512 صوتًا، ضمن ١٠ مرشحين فى الدائرة، ليخوضان جولة الإعادة على المقعد الفردي.

وشهدت الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الحمام حصول مرشح حزب مستقبل وطن "فتحى المغواري" على أعلى الأصوات بإجمالي 11342 صوتًا يليه "رزق جالي" مرشح ذات الحزب الذي حصل على 10615 صوتًا، والذى ينتمى لقبيلة الجميعات أكبر قبيلة متمركزه بالدائرة، فى مدن الضبعة والعلمين والحمام، .

وشهدت الجولة الأولى لإنتخابات مجلس النواب بمطروح عدم مشاركة حزب النور بمرشحين أو بمساندة وتأييد أى مرشح بعد أن خسرت إنتخابات مجلس الشيوخ أمام مرشح مستقبل وطن، بينما امتنعت الدعوة السلفية فى مطروح عن المشاركة في الانتخابات نهائيا خاصة وأن مطروح تعد معقلًا للسلفيين، وهو ما كان أبرز المشاهد السياسية فى المعركة الإنتخابية.