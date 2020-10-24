"الكهرباء" تقدم نصائح لتجنب الفواتير العالية: تابع عدادك باستمرار

قدمت الشركة القابضة للكهرباء عده نصائح للمستهلك لمتابعة العداد باستمرار والتأكد من سلامته، لأنه قد يكون سببًا رئيسيًا في ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة عطل فيه.

وكشفت الشركة القابضة، أن هناك نوعين من عدادات الكهرباء، أولهما العداد القديم وتُدفع فواتيره بعد أن يسجل قيمة الاستهلاك في نهاية الشهر، وثانيهما العداد الجديد الكودي مسبق الدفع.

مشاكل عداد الكهرباء القديم

وقالت الشركة، أنه يجب على المستهلك الانتباه إلى متابعة مؤشر العداد، فإذا لوحظ أن المؤشر توقف عن الحركة في وقت كان يستهلك فيه كهرباء أثناء تشغيل التلفزيون أو الغسالة الكهربائية أو التكييف مثلًا، فإن ذلك يعد مؤشرًا لوجود مشكلة ما في العداد.

وإذا لوحظ أن العداد يسجل قراءات قديمة سبق وتمت المحاسبة عليها، فإن ذلك أيضًا مؤشر لمشكلة يعاني منها عداد الكهرباء.

وفي الحالتين يجب على المستهلك إبلاغ إدارة الكهرباء المسؤولة عن منطقته، وستقوم الإدرة بإجراء الفحص الفني اللازم، واستبدال العداد المعطل بعداد جديد على نفقة المستهلك.

تقسيط ثمن العداد

وتقوم إدارة الكهرباء بتقسيط ثمن العداد الجديد على أقساط بسيطة تضاف إلى فاتورة الكهرباء الشهرية، بحيث تخفف عن المستهلك عبء السداد الفوري لثمن العداد الجديد.

مشاكل العدادات الحديثة "مسبوقة الدفع"

ويمكن للمستهلك اكتشاف عطل في العداد مسبوق الدفع في عدة حالات:

الحالة الأولى:

عندما يدخل الكارت الإلكتروني للعداد فيسجل صفرًا، بينما العداد يعمل والكهرباء سارية، وفي هذه الحالة يجب الإبلاغ فورًا عن هذا العطل، وإلا سيستمر العداد في تسجيل استهلاك تراكمي ويفاجئ المشترك بمبلغ كبير متراكم عليه.

وفي هذه الحالة ستتولى إدارة الكهرباء إصلاح العطل الفني، أو استبدال العداد على نفقتها الخاصة.

الحالة الثانية:

عندما يُشحن المشترك رصيدًا، وعند استخدام الكارت لا يستقبل العداد الشحن الجديد، وهنا يجب إبلاغ إدارة الكهرباء فورًا لتتولى الأمر وتقوم بالمعالجة الفنية وإصلاح العطل، أو تغيير العداد إن كان ذلك ضروريًا على نفقتها الخاصة.

"القابضة للكهرباء": الإهمال في المتابعة يتسبب في تسجيل استهلاك غير حقيقي

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أن الإهمال في متابعة عداد الكهرباء سواء القديم أو الكودي مسبوق الدفع يتسبب في تراكم الحساب وتسجيل استهلاك غير حقيقي يكبد المستهلك مبالغ كبيرة، لافتة إلى أن المتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن تلك الأعطال يحمي المستهلك من تلك الفواتير الجزافية الكبيرة.