اللون الأسود يسيطر على ريد كاربت مهرجان الجونة الليلة

بعد سلسلة من الملابس ذات الألوان المزركشة والتي لفتت الانظار مع بداية انطلاق مهرجان الجونة السينمائي الرابع، سيطر اليوم اللون الأسود على الريد كاربت.

وحرصت الفنانة ليلي علوي، على الظهور في بدلة سوداء سواريه، كما ارتدت الفنانة بشرى، فستانا أسود أيضا.

وظهر الفنان إسلام إبراهيم، والذي شغل السوشيال ميديا مع بداية انطلاق المهرجان بملابسه الملفتة للنظر، ببدلة سوداء، اليوم، مرسوم على ظهرها إحدى إطلالات المهرجان.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء الجمعة، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، يسرا، وليلى علوي، ولبلبة، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وأمينة خليل، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وتامر حبيب، ومحمد فراج، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر.ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.