بحضور فؤاد بدراوي.. مؤتمر انتخابي لمرشح برلماني في كفر الشيخ

نظم المهندس باسم حجازي، مرشح حزب الوفد على المقعد الفردي بالدائرة الأولي بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمراً انتخابياً حاشداً اليوم، بحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، واستعان المرشح، بقارئ قرآن كريم لبدء فاعليات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم.

حضر المؤتمر العشرات من أبناء كفر الشيخ، و محمد نجيب زغلول، رئيس لجنة الوفد بكفرالشيخ، والدكتورة مروة بسيوني، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المرأة، وعدد من مهندسي المحافظة، وخلال المؤتمر أكد المرشح الشاب، على اعتزازه بدعم حزب الوفد له، مشيرًا إلى أنه سيظل خادمًا للجميع كما كان، طالباً دعم الأهالي.

وفي نفس السياق، نظم المقدم حسام عزت، أمين السياسات والاتصال الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الذي يخوض السباق الانتخابي منفرداً بعدما انتظر دعم الحزب له، لينافس على أحد مقاعد الدائرة الأولى ، دورات رياضية تحت رعايته، وجولات في الشوارع ولقاءات بالمقاهي، معتمداً على ما قدمه من خدمات ودعم مادي وعيني للاكثر احتياجاً على مدار أكثر من عام، مراهناً على حب الشباب ودعمهم بعد أن لقبوه بمرشح" الشباب".

وأكد المرشح خلال لقاءه مجموعة من الشباب بأحد مقاهي العاصمة، وخلال الدورة الرياضية التي نظمها، أنه سيكون خادماً للناس كما تعودوا منه، وسيكون عوناً لهم، مشيراً إلى أن لديه برنامجاً انتخابياً قوياً يبدأ بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مروراً بتوفير وسائل مواصلات آمنة وبأسعار مخفضة: "هنعمل أتوبيسات كهربائية على غرار المعمول بها في دبي، صديقة البيئة وآمنة"، موضحاً انه لديه أفكار أولها إنشاء صندوق للكوارث والأزمات لدعم المستشفيات وتلبية احتياجات المواطن: "احنا 4 ملايين شخص في كفر الشيخ، لو كل واحد دفع جنيه بشكل شهري هنكون مبلغ محترم، نقدر نخدم بيه الناس في الأزمات، فضلا عن الاعتماد على كبار العائلات".

وأشار إلى أنه يفكر في إنشاء شركة مصرية مساهمة على أرض المحافظة لتشغيل الشباب: "لازم نساند البلد، الحكومة مش هاتشغل كل الناس، لكن احنا كمجتمع نقدر نشغل ناس كتير، نعمل شركة مساهمة مصرية لتشغيل الشباب وننشئ مصانع صغيرة للتشغيل وبكده هنكون ساعدنا الدولة ودا دورنا".

ووفقاً للكشوف النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس المحكمة واللجنة، تخوض 3 سيدات المنافسة على المقاعد الـ 3 المخصصة للدائرة الأولى بالمحافظة وتشمل" مركزي كفر الشيخ، وقلين"، مقابل منافسة 43 رجلاً.

وينافس على المقاعد الـ 3، السيد شمس الدين، أيمن الأتربي، محي الدين القطان، ومحمد عرابي، عن حزب مستقبل وطن، محمد السيد عبد الكريم، باسم عبد المحسن حجازي، الشحات مصطفى، علاء عبد المولى، مها يونس غازي، رامي عبد الحميد، محسن محمد الجندي، محمد أحمد عبيد، فرج السماحي، أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب الحالي، سامي احمد ابراهيم، مراد محمد القطان، سامي فرحات طلحة، اسلام بهي الدين بدوي.

كما ينافس كل من محمود شعبان شاهين، أماني عزوز محمود، عماد حمدي الشاذلي، حسام الدمراوي، مفيد حمدي راجح، ربيع بدير عبد المحسن، محسن عبد الحميد باز، نصر الدين أحمد عاصي، محمد علي حجازي، محمدرجب عبيد، محمد صحصاح، عماد علي كامل، السيد ابراهيم، رأفت السيد فيود، سلامة قبطان، محمد الخضراوي، ياسمين ابو الفتح، طارق رشوان، جمال حسيني.

كما يتنافس على مقاعد الدائرة أيضاَ، بدير عبد العزيز موسيى، البرلماني الحالي، ايهاب خليفة الحداد، مظهر محمد الدميري، هشام محمد عوض، حسام عزت يونس، وائل أبو المجد، عمرو دوير، البرلماني الحالي، ياسر منير، خليفة عباس حامد، على قدري، مصطفى زرارة، وعادل قادومة.