مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية، مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

أذان الفجر 04:54

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:02

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء 06:46

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:48

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء 06:30

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:37

أذان العصر 02:45

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:28

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء 06:31

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:43

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:52

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء 06:35