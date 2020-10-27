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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية، مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

أذان الفجر 04:54

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:02

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء 06:46

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:48

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء 06:30

 

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:37

أذان العصر 02:45

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:28

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء 06:31

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:43

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:52

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء 06:35

 

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