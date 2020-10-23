مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 23 أكتوبر، في عدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:35

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء 06:34

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:35

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:49

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء 06:33

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء 06:35

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:40

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:55

أذان المغرب 05:20

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:24

أذان الظهر 11:29

أذان العصر 02:43

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء 06:25