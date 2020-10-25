مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية، مواقيت الصلاة، الأحد 25 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:49

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء 06:32

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:48

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء 06:33

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء 06:33

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:42

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:53

أذان المغرب 05:18

أذان العشاء 06:37

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:25

أذان الظهر 11:29

أذان العصر 02:42

أذان المغرب 05:07

أذان العشاء 06:23