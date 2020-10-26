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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:54 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية، مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:49

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء 06:31

مواقيت الصلاة في الزقازيق

 أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:47

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء 06:30

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء 06:34

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:42

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:53

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء 06:36

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

أذان الفجر 04:53

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:03

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء 06:47

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