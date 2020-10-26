مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية، مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 26 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:49

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء 06:31

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:47

أذان المغرب 05:12

أذان العشاء 06:30

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء 06:34

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:42

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:53

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء 06:36

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

أذان الفجر 04:53

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:03

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء 06:47