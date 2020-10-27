اجتماع سداسي اليوم حول السد الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي

يعقد وزراء الخارجية والرى فى السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعاً، اليوم، حول السد الإثيوبى بدعوة من جنوب أفريقيا وبرعاية الاتحاد الأفريقى. وبعث وزير الرى السودانى ياسر عباس رسالة لوزيرة التعاون الدولى بجنوب أفريقيا جى باندورا، أكد فيها «تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقى للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد».

وأكد «عباس» أنه «لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى تم اتباعها خلال الجولات السابقة والتى أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية». كما دعا لدعم المفاوضات المقبلة «بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الأفريقى»، لافتاً إلى أن السودان سيشارك فى اجتماع اليوم «للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التى تم اتباعها فى الجولة الماضية». وأضاف: «يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فاعلية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ثم تُرفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمنى محدد».

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس، استئناف المفاوضات اليوم، تحت رعاية أفريقية، لافتاً إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسى وزراء إثيوبيا أبى أحمد، والسودان، عبدالله حمدوك.

وتوقفت جولات عدة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى دون التوصل إلى نتيجة بشأن تلك القضية الشائكة، وأعلنت القاهرة سابقاً فشل التوصل لصيغة مشتركة حول السد، عقب انتهاء آخر جولات التفاوض التى دعا إليها الاتحاد الأفريقى فى 28 أغسطس الماضى بسبب التعنت الإثيوبى وتجمد الموقف من وقتها وحتى الآن.