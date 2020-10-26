هشام توفيق: 2.75 مليار جنيه خسائر سنوية لقطاع الغزل والنسيج في مصر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة بها 53 شركة خاسرة، موضحًا أنه لم يجر غلق إلا شركتين وهما القومية للأسمنت والملاحة المصرية.

واضاف "توفيق"، خلال حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN": "قد نزيد عدد الشركات التي ستُغلق في حال عدم وجود أي حل للإصلاح، فنحن نقوم بإجراء دراسات عن الفرص الخاصة بتطور هذه الشركات، وإن وجدنا وجود إمكانية لتحويل الشركات الخاسرة إلى الربحية فإننا سنفعل ذلك، حتى لو انتظرنا لمدة 6 سنوات ونصرف مبالغ مالية ضخمة".

وتابع، أن الوزارة بها 32 شركة غزل ونسيج منهم 23 شركة صناعية و9 شركات حليج وتجارة: "بعض شركات الحليج والتجارة هي من تحقق أرباح والباقي كله يتكبد خسائر، وتبلغ خسائر هذا القطاع نحو 2.75 مليار جنيه في السنة، ووزارة المالية تمول هذا الأمر".

وأشار، إلى أن الشركة القابضة أجريت دراسة في هذا الخصوص، وجرى تعديلها بعض الحصول على موافقات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والعمل بخطة استثمارية تقدر بأكثر من 21 مليار جنيه وستستغرق 3 سنوات انتهى منها سنة واحدة.

وواصل: "هذا القطاع هو الأهم في مصر لأن له روابط خلفية بتجارة وزراعة وروابط أمامية بصناعة الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، وبالتالي هو أهم قطاع اقتصادي وانتاجي بمصر، وبالتالي كان لا بد من التحرك لعلاجه".

وشدد، على أن الدولة المصرية سمحت باستيراد قصيرة التيلة وتمثل 98% من الطلب العالمي، وتحسن جودة القطن طويل التيلة.