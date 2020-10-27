حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو متفتح ولديه شخصية قوية مما يساعده على حل المشكلات، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة أموال أو أعمال، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان رياض الخولي، ويوافق تاريخ ميلاده 29 يناير.