هشام توفيق: نسعى للتفوق على "أمازون وعلي بابا" في التسويق الإلكتروني

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تسعى إلى التفوق على شركتي "أمازون" و"علي بابا"، من أجل تسويق منتجاتها بشكل أفضل.

وأضاف "توفيق"، خلال حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN": "نهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد ونستطيع اللحاق بمن هم أفضل منا، ومثلًا شركة النصر للاستيراد والتصدير بها 16 فرعًا من أصل 23 فرعًا في إفريقيا، وكلهم يتكبدون خسائر، ونحن لسنا في حاجة إلى كل هذه الشركات في إفريقيا، يكفينا 5 نقاط ارتكاز فقط، لكي تعمل بشكل إقليمي".

وتابع: "ندشن نقاط ارتكاز جديدة للشركة في العالم من أجل تحسين الموقف التنافسي لمنتجاتنا، وندشن كتالوج إلكتروني ونأمل في تسجيل منتجات المصريين، وهو عبارة عن قاعدة بيانات سنسوق بها البضاعة المصرية في العالم، باعتبار أن هذا الكتالوج الإلكتروني شكل من أشكال التجارة الإلكترونية، مضيفًا: لن نعمل مثلما تعمل شركتا أمازون وعلي بابا لكننا نوسط وكلاء وبائعين وتجار جملة ليكونوا حلقة وصل بين هذه الأسواق ومصر".

وأردف "توفيق": "نضع احتياجات المنتجين في مصر من الأدوات الخام والوسيطة للحصول على مواد بسعر أرخص وجودة أفضل كلما أمكن ذلك، وبالنسبة إلى شركة النصر فإننا سندربها على استقبال الطلبات من القطاع الخاص والتعامل معه إلكترونيا".

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هذه الشركة ستسوق لكل المنتجات المصرية في مختلف مناطق العالم التي تشهد مناطق الارتكاز: "هي عملية مميكنة تأخرنا فيها 10 سنين ونسعى إلى تطبيقها وسنوفر خدمات النقل البري والتخليص الجمركي والنقل البحري أو الجوي والتخزين ثم التأمين، والتأمينات ستتولى مهمتها شركة مصر للتأمين".