فيديو.. قطر وتركيا يمولان شبكة إخوانية في جميع أنحاء أوروبا

يّعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحالفات مشبوهة وعلى رأسها تحالفه مع قطر، ولا يتوانى عن دعم التنظيمات الإرهابية، وأبرزها تنظيم الإخوان، حيث يريد أردوغان لحلمه باستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، أن يترسخ فعليًا على الأرض، مهما كانت الطريقة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن أردوغان كلما اشتدت أزمته الداخلية وازداد اقتصاد بلاده تدهورًا يعد شعبه باستعادة أمجاد الماضي وبات واضحًا أنه يسعى لمزيد من النفوذ في المنطقة وفي أكثر من اتجاه لتحقيق ذلك، فالحكومة التركية تنتهج سياسة عثمانية جديدة جريئة بشكل متزايد في ظل انخفاض الليرة التركية إلى مستوى قياسي ومحاولة تعافي الاقتصاد التركي الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن تركيا أرسلت جنودًا وآلافًا من المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، حيث تنظر تركيا إلى النفوذ الجغرافي السياسي والفرص المتاحة لاستخراج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط من أعماق البحر الأبيض المتوسط، كما أن قطر وتركيا "تمولان وتدعمان شبكة مترابطة من منظمات الإخوان في جميع أنحاء أوروبا".

وأشار إلى أن هناك مركزًا تموله تركيا في القدس، يستضيف سائحين لهم صلة بجماعة الإخوان، ويروج لرسائل التحالف الجديد بقيادة أنقرة، موضحا أنه على مر السنين، أصبح نهج تركيا تجاه المنطقة مدفوعًا بشكل متزايد بالعثمانية الجديدة.