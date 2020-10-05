مقتل شاب في مشاجرة بـ"المطاوي" بسبب خلافات الجيرة بالغربية

لفظ شاب في العقد الثاني من عمره أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصابته بعدة طعنات في أنحاء جسمه، أثناء مشاجرة بين عائلتين في قرية "ميت غزال"، التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، اليوم الاثنين، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ إلى غرفة علميات النجدة من أهالي قرية "ميت غزال"، بمقتل شاب يُدعى "محمد. س. خ"، في مشاجرة مع آخرين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينات اللازمة، حيث كشفت التحريات الأولية، التي قادها رئيس مباحث مركز السنطة، الرائد محمد الدهراوي، أن مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، قام على أثرها "رامي. أ. م" بالتعدي على المجني عليه باستخدام "مطواة"، حيث سدد له عدة طعنات أودت بحياته.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأن طرفي المشاجرة استخدموا الأسلحة البيضاء و"السنج" و"المطاوي"، مما أثار حالة من الذعر بين أهالي القرية، وتم التحفّظ على جثة الشاب القتيل في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.