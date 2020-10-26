طليقة المتهم في مذبحة الساحل: "كان عاوز ينتقم من ناس ساعدتني"

استعرضت الإعلامية إيمان الحصري، خبرًا عن شاب أطلق النار على رواد مقهى في منطقة الساحل بشبرا مصر، ومن ثم حاول ذبح نفسه بعدها، وسط ذهول من المواطنين، وأدى الأمر إلى إصابة 4 أفراد، وإصابة الشخص نفسه والذي يخضع للعلاج فى المستشفى في الوقت الحالي بعد محاولته الانتحار.

وقالت هدى فؤاد، طليقة المتهم بمذبحة الساحل، إنها لم تكن تعلم بالواقعة وكانت نائمة، ومن ثم استيقظت على صراخ المواطنين في الشارع، ولكنها لم تشغل بالها، ولكنها فوجئت بعدها بأن الشرطة تريد التحقيق معها، وعند نزولها الشارع، فوجئت بمشهد الدماء، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وأضافت "فؤاد"، في مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "طليقي كان يريد الانتقام من أشخاص وقفت بجانبي، ولم تكن الواقعة أن يضرب بشكل عشوائي، لم أكن أعلم أنه في المنطقة، وفوجئت بالتحقيق، كان مظهر الدماء في الشارع بشع بشكل كبير، فيه ناس من المصابين حالتها خطرة، وربنا يعفو عنهم، لأنهم معملوش أي حاجة".

وأشارت إلى أن طليقها كان يريد أن يحصل منها على "وصل أمانة" ويأخذ الشقة منها، ولكنها رفضت ذلك، وبعض الأشخاص وقفت بجانبها، ونجحت في الحصول على حقها، وكان يريد الانتقام منهم.

شهدت منطقة الساحل بالقاهرة واقعة مأساوية عندما قام موظف بإطلاق النيران وأصاب 4 أشخاص ثم ذبح نفسه، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.