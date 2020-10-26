أول صورة للشقيقين المذبوحين في الشرابية

حصلت "الوطن" على أول صورة للشقيقين اللذين لقيا مصرعهما ذبحًا على يد أحد الأشخاص، في شارع البستان بمنطقة هاشم أغا بمنطقة الشرابية بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام القبض على المتهم، بعد تحديد أماكن تواجده وتردده، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معه.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظر الجثتين، وأمر بانتداب الطب الشرعي للتشريح ولبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فضلًا عن مباشرتها التحقيق مع المتهم.

ودلت التحريات أن الخلافات تجددت بين الطرفين، حيث ترصدّ المتهم للشقيقين المجني عليهما، ووجه طعنات لأحدهما وحاول الأخير مقاومته وصد طعناته، إلا أنه قضى عليه، وقتل شقيقه الآخر، وأصاب نجل أحدهما بجروح خطيرة، حيث يرقد لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بشارع البستان فى منطقة هاشم أغا بالشرابية، وبالانتقال تبين العثور على جثتي "سليمان.م.ش" وشقيقه "سعيد"، أولهما في العقد السادس من العمر والثاني فى العقد الرابع، وتبين اصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بعد القبض عليه وتلقيها محضرًا من الشرطة بالواقعة.

ونشرت "الوطن" فيديو للواقعة، حيث يظهر به المتهم وهو يترجل من على دراجة نارية كان يستقلها، وعاجل أحد المجني عليهما بطعنات، وحاول الأخير مقاومته إلا أنه فشل ولقي مصرعه، كما قتل شقيقه الآخر، وأصاب ثالثًا بجروح بالغة.