"أبشواي ويوسف الصديق" الدائرة الأعلى تصويتا في انتخابات الفيوم

تصدرت الدائرة الرابعة ومقرها مركزي "يوسف الصديق وأبشواي" قائمة الأكثر تصويتًا في محافظة الفيوم، خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسبة 31%.

وبلغت أعداد من لهم حق التصويت 433 ألف و707 مواطن ومواطنة، أدلى بصوته منهم 132 ألف و546، بأصواتهم، منها 111 ألف و999 صوتًا صحيحًا، و20 ألف و547 صوتًا باطلًا، وستجرى جولة الإعادة بالدائرة لعدم اكتمال النصاب القانوني، ويتنافس 4 مرشحين على مقعدي الدائرة، وهم محمد طه الخولي "مرشح مستقبل وطن"، وأحمد دياب "فردي مستقل"، علاء العمدة "فردي مستقل"، ومحمد اللحامي "مرشح مستقبل وطن".

واحتلت الدائرة الثالثة ومقرها مركزي سنورس وطامية، المرتبة الثانية من حيث التصويت، حيث بلغ عدد من يحق لهم التصويت 594 ألف و60 ناخبًا وناخبة، أدلى منهم 174 ألف و361 ناخب وناخبة بأصواتهم، منهم 155 ألف و937 صوتًا صحيح و18 ألف و424 صوتًا باطلًا، بنسبة مشاركة بلغت 29.4%، ويتنافس في جولة الإعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد .

وجاءت الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة إطسا في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد الأصوات، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت 396 ألف و365 ناخبًا وناخبة، حضر منهم 106 ألف و920 مواطن ومواطنة وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 93 ألفًا و755 صوتًا فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 13 ألف و165 بنسبة مشاركة بلغت 27%، وتجرى الجولة الثانية فيها بين 4 مرشحين على مقعدين .

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت 585 ألف و79 ناخبًا، وبلغ إجمالي عدد من أدلى بصوته 129 ألف و948، منهم 110 ألف و789 صوتًا صحيحًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 19 ألف و159 صوتًا، بنسبة مشاركة 22%، وحُسمت الانتخابات من الجولة الأولى حيث فاز بمقاعد الدائرة الثلاث مرشحي مستقبل وطن محمد محمود أحمد عبد القوي، وعبد التواب عبد القادر أبو النور، بالإضافة إلى سيد أحمد سلطان يوسف "حزب الشعب الجمهوري في تحالف "القائمة الوطنية في دعم مصر".