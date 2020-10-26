تحت لافتة "ماشاء الله".. مسن يتخلص من شقيقين في دقائق بالشرابية

أنت الآن في شارع البستان بمنطقة هاشم أغا في الشرابية بمحافظة القاهرة.. شارع تجاري من الدرجة الأولى.. لا يخلو من المارة إلا بعد انتصاف الليل وإغلاق أغلب المحال أبوابها.. شهد هذا الشارع، مساء أمس، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شقيقان، أكبرهما في العقد السادس من عمره، والثاني في العقد الرابع.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للواقعة رصدته كاميرا مراقبة مثبتة على "ناصية مخبز"، ويظهر فى الفيديو المتهم وهو يترجل من فوق دراجة نارية كان يستقلها، وفجأة يوجه طعنة لأحد المجني عليهما، وحاول الأخير مقاومته وصد ضرباته لكن دون جدوى، ثم قضى على الثاني.

وتظهر فى الفيديو لافتة المخبز وقد دوّن عليها مالكها الآية القرآنية "ماشاء الله لا قوة إلا بالله"، وأسفلها كانت الواقعة، حيث هاجم المتهم الشقيق الأول فصرعه، ثم قضى على الثاني، وأصاب نجل أحدهما، ويرقد فى المستشفى، لتلقي العلاج.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بشارع البستان فى منطقة هاشم أغا بالشرابية، وبالانتقال تبين العثور على جثتي "سليمان.م.ش" وشقيقه "سعيد"، أولهما في العقد السادس من العمر والثاني فى العقد الرابع، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة.

التحريات والتحقيقات التي جرت فى الحادث، قالت إن خلافات الجيرة هي الدافع وراء الواقعة، وتجددت الخلافات قبيل الحادث، ما دفع المتهم لارتكاب جريمته، وتمكنت الشرطة من تحديد مكان تواجد المتهم، ونجحت فى القبض عليه.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الجريمة، وناظرت الجثتين، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية، وأمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بدفنهما بعد ذلك، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.. ولا تزال التحقيقات مستمرة.