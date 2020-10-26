عاجل.. إصابة سائحة بـ"كورونا" في الأقصر لأول مرة منذ مارس الماضي

لأول مرة منذ أواخر مارس الماضي، سجلت مستشفى العديسات المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بالأقصر، أول إصابة بالفيروس لسائحة هولندية الجنسية.

وقال مصدر بمديرية الصحة في الأقصر، إن السائحة تدعى "م. ا" 59 عامًا، هولندية الجنسية، أثبتت التحاليل المعملية إصابتها بفيروس كورونا، وجرى حجزها بمستشفى العديسات المخصص لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، بمركز الطود جنوب المحافظة.

وأوضح المصدر أن السائحة دخلت المستشفى، أمس الأحد، وحالتها مستقرة، مشيرًا إلى نقلها لمستشفى العديسات، بعد ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا عليها، وتم سحب "مسحة" من الحلق، وتبين من النتائج إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، لافتًا إلى تحسن حالتها الصحية.

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليًا تتبع المخالطين لها وسحب مسحات للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، لتجنب عدم انتشار العدوى بين المخالطين والمواطنين.

يشار إلى أن مستشفى العديسات، هو المستشفى الوحيد المخصص لعزل حالات كورونا منذ إبريل الماضي، ويستقبل المستشفى مصابي كورونا من محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، ناشدت المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي والحرص علي التباعد الاجتماعى، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة لجميع الموطنين.

وفى السياق نفسه، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تخصيص رقم "01060067061" لتلقي استغاثات حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد مع إمكانية ارسال صورة من الأشعة المقطعية ونتائج تحليل صورة الدم الكاملة على تطبيق "واتساب" لنفس الرقم وذلك لعرضها على المختصين وتوجيه الحالة فوراً لعمل اللازم، كما اجتمعت غرفتا الطوارئ والأزمات، وطوارئ واستغاثات كورونا بمديرية الصحة، لوضع كافة الاستعدادات الاستباقية والخطة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.