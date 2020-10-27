أسامة العبد في مؤتمر القائمة الوطنية: الدول تقام بسواعد أولادها

نظمت القائمة الوطنية من أجل مصر في محافظة دمياط مؤتمرا جماهيريا حضره نائبا مجلس الشيوخ أحمد البلشي ومحمد أبو حجازى عن حزب مستقبل وطن، بحضور مرشحي القائمة الستة "الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والنائبة إيفلين متي والمهندس محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب واللواء علي العساس مساعد مدير أمن دمياط سابقا والدكتورة هناء فاروق وسيدة الأعمال رحاب موسى".

وفي كلمته قال الدكتور أسامة العبد مجلس النواب السابق، كان يعمل من أجل تثبيت ركائز الدولة المصرية لتصبح دولة حديثة مصرية بعدما كانت منهكة، وتحولنا من دولة ضعيفة لدولة قوية ثابتة بالطبع تحملنا خلال السنوات الماضية المتاعب والأسعار المرتفعة وأشياء عدة كثيرة لم تكن على هوى البعض ولكن من يقيم دولة عليه أن يتحمل الصعاب فالدول تقام بسواعد رجالها وشبابها وليس بسواعد غيرها ومعونتهم.

وطالب العبد المواطنين بالتفاؤل بالمجلس القادم ليكون أحسن حالا من السابق، متابعا: بالفعل أبرز القوانين شرعت وفي المستقبل سيكون المجلس لمصلحة الشعب من أجل الرخاء والمودة والمحبة والتشريع وأفضل من ذلك كثيرا ونسأل لكم دوام الصحة والسعادة وأن يحفظ مصر من كل سوء.

والتقط المهندس محمد الحصى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمرشح عن القائمة الوطنية طرف الحديث قائلا إنه بات لدينا في دمياط إسكان اجتماعي ومتميز وسكن مصر ودار مصر وجنة مصر ومن يرغب من الشباب في الحصول على شقة سيجد شققا بداية من 134 ألفا وحتى 219 ألف مخصصة إسكان اجتماعي أما النوعيات الأخرى من الإسكان وتتراوح أسعارها من "700 إلى 850" ألفا وحصلنا على 546 وحدة سكنية لشباب دمياط في محافظة الدقهلية بمقدم 9000 جنيه.

و أضاف الحصى نعمل على إقامة وحدات إسكان اجتماعي في شطا على مساحة 17 فدان و نسعى لتوفير أراضي لإقامة مساكن في دمياط بهدف توفير وحدات سكنية لشبابنا كما سنعمل خلال الدورة المقبلة على توفير إسكان بالإيجار خلاف مساكن الأسر الأولى بالرعاية .

وفي كلمتها قالت النائبة إيفلين متى: عمري ما تأخرت عن حد في أي طلب سواء "صحة أو طرق أو مياه وصرف "وربنا يوفقنا ونقدر نخدمكم ونقف لجواركم ولجوار بلدنا خلال الفترة المقبلة فنحن منوط بنا كأعضاء مجلس نواب التكاتف والوقوف لجواركم لخدمتكم و مكاتبنا مفتوحة لكم وتحت أمركم و رأيكم.

وأضافت متى: بالتأكيد مش عارفين في كل شارع فيه إيه لكن أنت كمواطن عارف مشكلة منطقتك فخلال الدورة الماضية كنت مسؤولة عن دمياط كاملة من أول شرمساح حتى كفور الغاب و تم تكليفي وتشريفي للترشح عن القائمة الوطنية 2020 م و أعمل جاهدة لأكون عند حظن ظنكم وبابي مفتوح لكم إحنا مش بعيد عنكم فخلال سيري في الطريق الناس بتناديني عليا من على القهوة ويأتون لى ونقابل الناس في كل مكان مختتمة حديثها قد أكون قصرت في شيء ولكن أدعوا ربنا يقويني ولا أقصر في شئ وكل عام و أنتم طيبين ومصر بخير.

وفي كلمته قال اللواء علي العساس مرشح القائمة في كلمته: نتشرف بترشحنا عن القائمة الوطنية من أجل مصر فهي جملة تحمل معاني وطنية جميلة، مضيفا: عقب نجاحنا سيكون هناك تطور كبير في الخدمات إحنا مش نازلين نضيع وقت و لكننا ترشحنا من أجل خدمة أهلنا و بتشرف بوجودي وسط شخصيات محترمة وفي النهاية هنتقابل بعد 5 سنوات إن وفقنا الله ونجحنا هنقدر بعون الله نقدم لكم حاجة كويسة .

وفي كلمتها قالت رحاب موسى سيدة أعمال ومرشحة القائمة: كلنا أمل نكون سند لكم ونقدر نحقق لكم مطالبكم ونطالبكم بدعمنا فقد وضعنا هدف لنا كمرشحين قائمة بتشكيل هيئة برلمانية لمحافظة دمياط لتكون كلمتنا مسموعة وقوية وصوتنا يوصل لما نطلب حقوقكم المشروعة فنائب واحد ليس كعشرة نواب ولازم نضع جميعا يدنا في سد بعض مواطنين ونواب فنحن من غيركم لا نستطيع عمل شئ و لازم نرجع روح الانتماء و لنستطيع عمل طفرة لمحافظتنا ولوطننا .وأضافت رحاب قائلة كل دول العالم تأثرت بظروف جائحة فيروس كورونا و الأحداث الاقتصادية التي مررنا بها ونستبشر خير خلال الفترة المقبلة و أدعو الله عز وجل يوفقنا.

وفي كلمتها قالت الدكتورة هناء فاروق مرشحة القائمة عن حزب مستقبل وطن علينا بوضع ميزانية واحدة للصحة متمثلة في ميزانية التأمين الصحى فلدينا دفعة كاملة من الأطباء لم تستلم تكليفها بعد لذا تجدون عجز في أطباء الوحدات الصحية و مستشفيات التكامل و العامة و الكثير من الأطباء لا يقبلون على العمل بمستشفيات الصحة لضعف رواتبهم فالطبيب في النهاية راتبه بعد كل سنوات الدراسة 1800 جنيه وهو ما لا يكفيه ليستطيع فتح بيت و الزواج فأنا راتبي بعد 25 عام عمل كطبيبة استشارية لو عرفتم كام هتضحكوا والله مختتمة حديثها قائلة هدفنا تطبيق نظام التأمين الصحي.