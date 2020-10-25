109 آلاف طن رصيد صومعة الغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الساعات الـ24 الماضية، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5 آلاف و499 طناً، تشمل 670 طن "يوريا"، و 303 أطنان "نترات أمونيا"، و1100 طن "فوسفات"، بالإضافة إلى 3 آلاف و426 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألف و462 طناً، تشمل 1570 طن خشب "زان"، و8 آلاف و259 طن قمح، و7 آلاف و873 طن ذرة، و3 آلاف و312 طن فول، بالإضافة إلى 5 آلاف و448 طن حديد.

‎وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 834 حاوية مكافئة، تشمل خضروات "فاصوليا وبطاطس وخضار مشكل مجمد وليمون"، وحاصلات زراعية "بصل وبرسيم وريحان وفول سوداني"، وفاكهة "رمان وفراولة"، يتم تصديرها إلى عدد من الدول، من بينها الإمارات والسعودية والأردن وامريكا والصين وسنغافورة والهند وألمانيا وسلوفينيا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد حاويات الوارد 168 حاوية مكافئة، وعدد حاويات الترانزيت 2931 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109 آلاف و325 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58 ألف و749 طناً.

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و200 شاحنة، منها 605 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 33 ألف و283 طناً من البضائع العامة.