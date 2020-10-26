محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر العامة بعزبة البرج

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، المكتبة بمدينة عزبة البرج والتى تم الانتهاء من استكمال جميع الأعمال بها خلال الفترة الماضية، وجاءت الزيارة بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وأحمد أمان المنسق العام للمكتبات الإقليمية.

وتفقد المحافظ والسفير مبنى المكتبة المقام على مساحة 365م، ويضم بدروماً للمخازن ودوراً أرضياً يشمل قسمى الاستقبال والإدارة وقاعة، ودورين علويين حيث يتضمن الدور الأول 6 قاعات للأطفال، بالإضافة إلى 6 قاعات أخرى للكبار بالدور الثاني، فضلًا عن مسطح خدمات بالدور الأخير، بتكلفة مبدئية قدرها 13 مليوناً و200 ألف جنيه، كما ناقشا سبل إنهاء التجهيزات النهائية لافتتاح المشروع خلال نوفمبر القادم، وكذا مناقشة آليات استغلال المسطح العلوى لإقامة مركز للأنشطة ومسرح على غرار مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط.

وأوضحت محافظ دمياط، أن مكتبة مصر العامة بعزبة البرج تعد صرحًا ثقافيًا متكاملا، يهدف إلى تقديم كافة الخدمات والأنشطة لأبناء المدينة، منوهة بأن المحافظة ومجلس إدارة مكتبات مصر العامة وقاما ببذل جهود كبيرة لاستكمال تنفيذ ذلك المشروع فى أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أنه من المقرر تنفيذ برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات بالمساحة المحيطة لمبنى المكتبة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والمجلس القومى للمرأة، لإتاحة جميع الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرّض لأي شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا.

وتوجه السفير الريدى بالشكر لمحافظ دمياط وجميع القائمين على تنفيذ الصرح الثقافي ليصبح منارة للعلم والمعرفة بمدينة عزبة البرج وجميع المناطق المحيطة بها، مشيدًا بالمشروع الذى قدمته المحافظ لتنفيذ مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات Safe City بالمحيط الخاص بالمكتبة، والذي سيصبح إضافة كبيرة للمنطقة بأكملها.