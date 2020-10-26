محافظ دمياط تلتقى بصيادي "الحسك" لبحث مشاكلهم

بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مشاكل الصيادين من أصحاب مراكب "الحسك" خلال لقائها بممثلين عنهم، اليوم، حيث حرصت "المحافظ" على الاستماع إلى المشكلات التى تواجههم أملا في خلق حلول عاجلة.

وبحثت "عوض" خلال اللقاء، كافة المحاور الخاصة بمشاكلهم، وتواصلت تليفونيًا مع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة آليات وضع حلول مناسبة لما ذكره الصيادين فى مطالبهم وتيسير الإجراءات الخاصة بهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية.

و أكد الوزير وضع حلول لتلك المشكلات و تذليل كافة العقبات التى تواجههم وأشارت المحافظ إلى حرص الدولة و أجهزتها المختلفة على حماية حقوق الصيادين وتقديم الدعم اللازم لهم وتنمية قطاع الثروة السمكية.

يذكر أن صيادي "الحسك" في دمياط، نظموا وقفة احتجاجية باللانشات أمام ديوان عام المحافظة، عام 2017 اعتراضا على صدور قرار بمنعهم من العمل، وناشد الصيادون محافظ دمياط، والجهات المعدنية بالتدخل لحل أزمتهم، وقال نصدر بديوان عام المحافظة إنه تم الاتفاق على إجراء هيئة الثروة السمكية دراسة فنية للمواءمة بين التصريح بصيد الزريعة بما لايضر بالثروة السمكية، ودون مخالفة القانون، مشيرا لعدم وجود مفرغات بعد بمحافظة دمياط للزريعة، وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية بدمياط أن المحتجين مخالفين يريدون صيد الزريعة بالمخالفة وهو ما يؤدي لنفوق أمهات الأسماك مضيفا أن المحتجين ليسوا بصيادين بل ملاك مراكب نزهة فحسب وعددهم يتجاوز الـ1000 مركب.