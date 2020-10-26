"الوطن" غدا.. السيسي: تغطية دعم التعليم لأبناء "تكافل وكرامة" من المدرسة حتى الجامعة

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الثلاثاء.. السيسي: تغطية دعم التعليم لأبناء "تكافل وكرامة" من المدرسة حتى الجامعة.. وزيادة ميزانيته مليار جنيه.. "مستقبل وطن" يتصدر مؤشرات المرحلة الأولى لانتخابات النواب.

كما تقرأ.. اجتماع سداسي اليوم حول السد الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي.. و"بي بي" البريطانية تبدأ إنتاج الغاز من حقل القطامية بدمياط.. و"الأعلى للإعلام" يبحث مع رؤساء التحرير مواجهة "القنوات المعادية" ودعم الدولة.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. اجتماعات حاسمة في الأهلي لتحديد مصير "بادجي وجيرالدو والطيور المهاجرة".. والزمالك يوافق على بيع "عبدالسلام وعنتر" للمصري بتوصية "باتشيكو".