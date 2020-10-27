المتهم بقتل شاب في القاهرة: "كان بيبلطج عليا"

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص لاتهامهم بقتل عامل، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليه مارس البلطجة على المتهمين للاستيلاء على أموالهم بصفة دورية.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واعترف المتهم الرئيسي بالواقعة في تحقيقات النيابة، قائلا: أنا قتلته لأنه سرقني بالقوة وكان بيبلطج عليا".

كانت الأدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة نجحت فى كشف تفاصيل العثور على جثة ملقاة أمام إحدى المستشفيات بمنطقة المقطم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دباغة، بسبب إعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة عليه فقرر التخلص منه بمساعدة 3 أشخاص.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام أحد المستشفيات بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة لشخص ذكر "مجهولة الهوية" ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية، عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه (مسجل خطر) وسبق اتهامه في العديد من القضايا "مخدرات، سلاح وذخيرة".

وبتكثيف التحريات تبين سابقة وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص (عامل دباغة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، له معلومات جنائية) بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته.

وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة أشخاص)، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظراً لتضرره من المجني عليه خطط للتشاجر معه والتعدي عليه بالضرب انتقاماً منه.

وقال المتهم الرئيسي إنه اتفق مع باقي المتهمين على التوجه إلى مكان المجني عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة"، ثم اصطحبوه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى، فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمسكنهم، كما جرى بإرشادهم ضبط قائد مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتوت النيابة العامة التحقيق.