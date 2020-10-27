خط ساخن لاستقبال استفسارات أولياء أمور الطلاب حول كورونا بالإسكندرية

خصصت محافظة الإسكندرية، رقما ساخنا، تحت شعار "أطمئن محافظة الإسكندرية معاك"؛ لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات من قبل أولياء الأمور بجميع مدارس المدينة بالمراحل التعليمية كافة، عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خصوصا مع الموجه الثانية التي يشهدها العالم.

وقالت المحافظة، إنه مع بداية عودة المدارس تواردت العديد من الاستفسارات عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لذلك خصصت رقم 15399 على مدار 24 ساعة للتواصل مع عدد من الأطباء المدربين؛ لاستقبال استفساراتكم بغرفة عمليات المحافظة.

ووضعت المحافظة عددا من المنشورات الخاصة بعملية التوعية، وأبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها لحماية الأطفال، في أثناء تواجدهم بالمدارس في العام الدراسي الحالي، مؤكدة على "العطس في الكوع .. التباعد والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر ..غسل الأيدي بالماء والصابون.. تنظيف الأسطح.. التزام المنزل في حالة الإصابة بالفيروس أو ظهور أى أعراض".

كانت محافظة الإسكندرية، وفرت كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والمعقمات والصابون والكلور، لتخصيصها لمدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية، وتوزيعها عليها.

وشدد محافظ الإسكندرية، على مراعاة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بصفة مستمرة.

وطالب اللواء محمد طاهر الشريف، أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم بالتزام ارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي، وخاطب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، بأن الطلاب أمانة يجب المحافظة عليهم.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المعلمين وإدارة المدارس نبهت على جميع أولياء الأمور، ضرورة توجيه أبنائهم، بالالتزام بارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي، حفاظا على صحتهم.

وأشار "الديب" إلى أن جميع المدارس التزمت بتطبيق الإجراءات الوقائية، في ظل حضور وانتظام جميع طلاب المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.