محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة منافذ بيع عشوائية بمزلقان سيدي بشر 

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي المنتزه أول، بإزالة عدة منافذ بيع عشوائية، أقامها بعض الباعة الجائلين بدون ترخيص بحرم السكة الحديد ومزلقان سيدي بشر، وتعدوا على حرم الطريق العام، ما تسبب في إحداث تكدس مروري .

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بالتهاون في حق المواطن والشارع السكندري، مشددا على عدم عودة تلك الإشغالات التي تعيق حركة المرور في منطقة من أهم مناطق المدينة، وأوضح أن الحملات مستمرة بنطاق المدينة لإزالة أية تعديات أو إشغالات وسيتم نقل كافة الأسواق العشوائية لأماكن بديلة تليق بمكانة الإسكندرية.

وكلف "الشريف" رئيس الحي وكافة الجهات المعنية، بإزالة التعديات على حرم الطريق العام ونقل الباعة إلى الباكيات المخصصة لهم، خلال ٤٨ ساعة، مشددًا على الالتزام بالتواجد داخل الباكيات وعدم السماح بأية تعديات، والتنسيق مع النقل العام لتوفير أتوبيس مجاني لتوصيل المواطنين إلى السوق بعد الانتهاء من إنشاء محطة ركاب بجوار السوق مباشرة.

وأطلق الشريف إنذارا شديد اللهجة لجميع الباعة بشارع القاهرة، وكذا المتعدين على حرم السكة الحديد بعدم عودتهم مرة أخرى وتكرار التعديات، قائلا: "سنتواجد يوميا في الشارع والحملات مستمرة ولن نسمح لأي متعد بالاستيلاء على حق المواطنين وأرض الدولة".

وشدد المحافظ على تحرير المحاضر اللازمة لكافة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المالية عليهم، مؤكدا أن هذا هو الإنذار الأخير وسيتم عقب ذلك اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة تجاه المخالفين