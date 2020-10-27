مصطفى درويش يُقبل كتف سمير صبري: من أساطير الفن

وصف الفنان مصطفى درويش، الفنان الكبير سمير صبري، بأنه أحد أساطير الفن التي لن تتكرر مرة أخرى، وذلك عبر حسابه بموقع "انستجرام".

نشر الفنان مصطفى درويش، صورة تجمعه بالفنان سمير صبري، على هامش لقائهما بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، خلال حفل الافتتاح مساء الجمعة الماضي، وظهر "درويش" وهو يقبل كتف "صبري".

وعلق مصطفى درويش، على الصورة عبر "انستجرام"، قائلًا: "أساطير الفن اللي متتعوضش، الأستاذ سمير صبري لما ينده عليك باسمك ويقولك أنا بحبك وبحب تمثيلك".

ويشارك مصطفى درويش، الفنانة ريهام عبدالغفور، بطولة الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" ويحمل اسم "ربع قيراط"، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أول يوم تصوير حكاية ربع قيراط، من مسلسل إلا أنا، بطولة ريهام عبدالغفور والعبدلله مصطفى درويش، أوعدكم بحاجة فوق العظمة بإذن الله".

وتحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته الاستثنائية الرابعة، و الذي يُقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كل مناحي الحياة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، والذي شهد حفل افتتاح دورته الرابعة حضور عدد كبير من النجوم، أبرزهم "يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وخالد النبوي، ومحيي إسماعيل، وهدى المفتي، ورنا رئيس، وعائشة بن أحمد".