مرشحو النواب بمدينة نصر ومصر الجديدة يحتفون بالمرأة

احتفاء بالمرأة المصرية وتقديرا لدورها بالمجتمع، عقد محمد مصطفى السلاب، البرلماني وورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، والمرشح بانتخابات مجلس النواب 2020 لحزب "مستقبل وطن"، صاحب رقم "1" ورمز "القلم" بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، مؤتمرا جماهيريا بعنوان "المرأة والبرلمان.. ما تنتظره المرأة من البرلمان القادم؟"، في أكبر حشد للوجوه النسائية البارزة.

تمثيل نسائي مميز في المؤتمر

وشارك في المؤتمر المرشح الفردي عن حزب "مستقبل وطن" عمرو السنباطي، ورئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، صاحب رقم "2" ب ورمز "كتاب"، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى"، المرشح المستقل صاحب رقم "3" ورمز "مثلث"، إضافة لعدد من عضوات نادي روتاري وجمعيات سيدات أعمال مصر، فضلا عن عدد من أهالي الدائرة.

كما شارك في المؤتمر الجماهيري أيضا، عضوي مجلس الشيوخ هالة كمال ومحمد المنزلاوي، ونيفين عازر عضو مجلس النواب، والمرشحين بانتخابات النواب ضمن القائمة الوطنية في حب مصر، نورا علي، سهير عبدالحميد، أحمد سمير، وسحر البزار، إضافة لعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وهدى السادات شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وابتسام أبوطالب، ابنة الرئيس المؤقت الراحل صوفي أبوطالب، وجيهان الألفي حفيدة طلعت حرب، والفنانة نادية مصطفى، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة.

السلاب يقدم التحية لوالدته: سر نجاحي

بدأ المؤتمر بتحية المرشح محمد مصطفى السلاب، المرشح الفردي، لوالدته حنان السلاب، التي تشارك بالمؤتمر، ونزل عن المنصة لاحتضانها وتقبيل رأسها ويدها، وسط صيحات وتصفيق حار بقاعة المؤتمر.

وقال السلاب إنّ والدته هي سر نجاحه وتميزه بمختلف مجالات حياته، وأنّها أخبرته بحمايته لحب المواطنين لوالده والعمل لأجلهم، لذلك حرص على خدمتهم من خلال عمله بالمجلس، ما ينوي استكماله بالمجلس المقبل.

وشدد على حرصه بخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وأنّه يسعى إلى أن يكون في المؤتمر ممثلا لصوت للشباب الذين يقودون مستقبل البلاد، ولتقديم الدعم للمرأة والأمهات، مضيفا: "المرأة المصرية هي ليست نصف المجتمع بل قوام المجتمع وعموده الفقري ومربية قادة الأمة".

وأشار إلى أنّ رؤيته وعمله في البرلمان، يرتكز على ضرورة تهيئة الظروف لتوفير الحياة الكريمة للأسرة المصرية، وأنّه يسعى مع الحكومة لعودة مدينة نصر ومصر الجديدة لعصرهما الذهبي كأحياء نظيفة وراقية، يعيش أهلها في بيئة صحية خالية من أشكال الممارسات العشوائية، سواء في القمامة أو مخلفات البناء أو الشوارع المهملة والأرصفة وأماكن عبور المشاة، وإنشاء الملاعب الرياضية للشباب والمراكز الثقافية التي تهيئ المناخ لتربية جيل واع ومثقف وترعى مواهب وإبداعات الشباب.

مواطنة تسأل المرشحين: "هتختفوا بعد الانتخابات زي غيركم؟".. والسلاب يرد

ومن بين حشود المواطنين، طرحت مواطنة سؤالا على المرشحين بشأن اختفائهم عقب الانتخابات عن أهالي الدائرة، ليرد عليها السلاب، بقوله: "من يعرفوني جيدا متأكدين أنّي لست مستعدا لأن أضحي بسمعة والدي وبسمعتي من أجل الانتخابات، ودائما سيظل بيتي ومكتبي في خدمة المواطنين، وهذا عهدي معكم وحاسبوني عليه".

هالة كمال: السيسي منح المرأة دفعة قوية للتغيير

وأعربت السيدة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بوجود الحشد الكبير من رموز الدائرة وسيداتها اللائي نفخر بوجود العديد منهن على مقاعد البرلمان، معتبرة أنّ المرأة في مصر تعيش حاليا عصرها الذهبي، مشددة على أنّ دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي واحترامه وثقته في المرأة المصرية أعطاها دفعة قوية لتكون قوة للتغيير ولنهضة المجتمع.

كما أبدت نور علي، وسهير عبدالحميد، المرشحتان ضمن القائمة الوطنية عن ثقتهما بالدور الكبير للمرأة المصرية، ووقفتها العظيمة في الانتخابات وتميزها في المجالات كافة.

ولفتت سهير عبدالحميد، المرشحة ضمن القائمة الوطنية، لمشاركتها في تنفيذ منظومة التأمين الصحي، فضلا عن حرصها على دعم الصحة والأسرة بالمجتمع.

السنباطي: المرأة قوام المجتمع.. وشعاري "الإنسان أولا"

وأشاد المرشح عمر السنباطي، بالحضور النسائي المتميز بالمؤتمر، ووجّه التحية لهن، مؤكدا أنّ المرأة هي قوام وأساس المجتمع، لذلك لبرنامجه الانتخابي يولي لها اهتماما خاصا.

وأضاف السنباطي أنّه يحرص في برنامجه الانتخابي وعمله العام في التركيز على الانسان، لذلك فشعاره هو "الإنسان أولا"، ويتضمن سبل بناء الإنسان والشخصية، من خلال التعليم والصحة والأخلاق والخدمات، لتحقيق نهضة الأمة وببناء المجتمع، لخدمة البلاد على أكمل وجه.

شكري: أسعى لتعليم عقوبة التحرش الإلكتروني وتحسين المرافق بالدائرة

ووجّه المهندس طارق شكري، المرشح المستقل، تحية للسيدة حنان السلاب، ودعاها للحضور إلى منزله للقاء والدته وزوجته أيضا، مؤكدا اهتمامه البالغ بالمرأة، لتأثره البالغ بوالدته وزوجته ونجلته، مضيفا: "هما نقطة ضعفي ومقدرش أرفضلهم طلب، عشان كده أنا هدعم كل النساء عشان يحظوا بالحياة اللي يستحقونها، ووالدتي مهندسة ديكور وهي صاحبة الفضل في حبي للهندسة والفن والمعمار".

وأكد شكري، حرصه على دعم المرأة بالمجلس تشريعيا وخدميا، ما يوفر لها الحماية الواجبة والرعاية اللائقة، من خلال عدة سبل، أبرزها تغليظ عقوبة التحرش خاصة الإلكتروني، لردع المتحرشين وحماية الفتيات، والتشاور مع المرأة والجهات المتعلقة بالأمر، وسرعة حل المشاكل بطريقة صحيحة، فضلا عن الاهتمام بالمرافق في الدائرة وتحسين الخدمات، والتركيز على تطوير الثروة العقارية بالبلاد، إضافة لإصدار قانون يمنع ترخيص أي مبنى دون توفيره احتياجات ذوي الهمم.