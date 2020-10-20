مرشحو "مصر الجديدة ومدينة نصر" يبدأون ماراثون "المؤتمرات الجماهيرية"

بعد انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، يستعد المرشحون بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" في محافظة القاهرة لبدء ماراثون المؤتمرات الجماهيرية اليوم.

حوار مفتوح مع المرشح طارق شكري

ويأتي أول تلك المؤتمرات، للمهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمراني"، ومجموعة "عربية للاستثمار العقاري"، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وهو صاحب رقم "3" بالقائمة الفردية ورمز "مثلث"، الذي يخوض الانتخابات بصفة "مستقل" وليس الحزبية، كونه عضوا بـ"مستقبل وطن".

ويعقد طارق شكري حوارا مفتوحا، في منطقة التجمع الخامس بالساعة الثانية ظهرا، حول برنامجه الانتخابي والقضايا التي تهم المواطنين ورؤيته في تطوير مدينة نصر ومصر الجديدة، بالإضافة إلى أضرار المال السياسي، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة مقابل الضرائب المحصلة من الشعب.

مؤتمر لمرشحي حزب "مستقبل وطن"

ويلي ذلك مؤتمر آخر، يعتبر بمثابة بادرة للتعاون بين المرشحين الفرديين في الدائرة السادسة، حيث أعلنت لمياء كامل، المنسقة الإعلامية لحملة المرشح عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي، إطلاق مؤتمر صحفي يضم المرشحين الثلاثة الأعضاء بحزب "مستقبل وطن"، اليوم الثلاثاء في السادسة مساء، بمقر نادي سماش الرياضي المجاور لمطار القاهرة الدولي.

وأضافت "كامل"، لـ"الوطن"، أن حملة "السنباطي"، بادرت بجمع أعضاء حزب "مستقبل وطن" المتنافسين بالدائرة ذاتها، في مؤتمرهم الدعائي الأول، للتسهيل على المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وأهدافهم وضمان حسن الاختيار، فضلا عن التأكيد على هدف أهمية العمل المجتمع والسعي للتمثيل المشرف بمجلس النواب وتضافر الجهود لأجل الشعب ومصلحة البلاد.

ويشارك في المؤتمر المرشحون الثلاثة الأعضاء في حزب مستقبل وطن، وهم صاحب الرقم "1" ورمز "القلم" بالقائمة الفردية، المرشح محمد مصطفى السلاب، وهو عضو مجلس النواب حاليا بقائمة "في حب مصر"، ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، بالإضافة لعمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومؤسس نادي "سماش للتنس" عام 1995، وهو صاحب رقم "2" بالقائمة الفردية، ورمز "كتاب"، فضلا عن المهندس طارق شكري، عضو الحزب والذي يخوض الانتخابات بصفة مستقلة.

مؤتمر جماهيري للمرشح شريف عوني

فيما قال شريف عوني، عضو حزب "حماة الوطن" وصاحب رقم "4" بالمرشحين الفرديين في الدائرة ورمز "التاج"، لـ"الوطن"، إنه سيبدأ أول مؤتمراته الدعائية بلقائه أهالي مصر الجديدة، اليوم الساعة الثامنة مساء، في منطقة ميدان الإسماعيلية.

النائب حمدي بخيت يبرز إنجازاته في النواب بينما يحرص اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب والذي يخوض الانتخابات حاليا بصفة مستقلة ويحتل رقم 4 ورمز "الصقر"، على بداية المؤتمرات الانتخابية اليوم أيضا، موضحا أنه سيتم توزيع العديد من اللقاءات خلال فترة الدعاية بمختلف المناطق.

وتابع بخيت، لـ"الوطن"، أنه سيعقد لقاءات مع فئات عديدة من أبناء الدائرة كالمسيحيين والشباب والسيدات وكبار السن، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على الدعاية عبر السوشيال ميديا وموقعه الإلكتروني، الذي يتضمن فيديوهات عن الجهود التي بذلها خلال فترة عضويته بالمجلس.

وفيما يخص الاختلاف عن الانتخابات الحالية والسابقة في عام 2015، أوضح أنه سيتنوع الأمر ليشمل تركيز الاعتماد على السوشيال ميديا واللافتات الدعائية ومكبرات الصوت، بجانب تركيزه على إبراز جهوده خلال فترة النواب، وتسليط الاهتمام في حديثه مع المواطنين على أبرز محاور برنامجه الانتخابي طبقا لاهتمامات الدولة من الشباب والمرأة المعيلة وأطفال المدارس والإدمان ودور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم والصحة والبنية التحتية وتيسير الزواج.

المرشحة سمر فرج فودة تستعد للقاء أهالي الهجانة

وفي الوقت نفسه، تعتزم المرشحة المستقلة رقم 30 بالقائمة الفردية، صاحبة رمز "الغزال"، سمر فرج فودة، ابنة المفكر الراحل، بدء أول مؤتمراتها الانتخابية مع أهالي المناطق الشعبية والفقراء بالدائرة.

واختارت سمر فودة، منطقة عزبة الهجانة، لتشهد أول مؤتمراتها في مرحلة الدعاية الرسمية، بعد جولتها السابقة بها قبل أيام، موضحة لـ"الوطن"، أنه كان مقرر عقد اللقاء اليوم الثلاثاء، ولكن تم تأجيله للجمعة المقبلة بسبب حالة وفاة بين الأهالي لذلك طلبوا تأجيله.

النائب مدحت الشريف يفضل الجولات عن المؤتمرات

وعلى خلافهم، يتجه النائب مدحت الشريف، والمرشح الفردي المستقل رقم 28 وصاحب رمز "بندقية الصيد"، التركيز على الجولات الميدانية التي يفضلها عن المؤتمرات الصحفية، بهدف لقاء المواطنين عن قرب بطريقة أفضل والتركيز على مشاكلهم وأحلامهم وتفكيرهم.

واضاف الشريف، لـ"الوطن"، أنه يستعد لحملته الترويجية منذ إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالدائرة، لذلك خلال يومين سيطلق أولى جولاته الرسمية، مشيرا إلى أنه سيركز مع المواطنين على احتياجاتهم وأهداف برنامجه الانتخابي.

54 مرشحا فرديا يتنافسون في دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"

تشهد دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، منافسة شرسة بين المرشحين الفرديين، حيث يبلغ عددهم 54 مرشحا، 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مرشحا مستقلا، و9 حزبيين، و10 نساء.

وتكتسب تلك الدائرة ذات الطبيعة الخاصة، منافسة شرسة ولكن بطريقة هادئة راقية، كونها معروفة بأن مصر الجديدة هي دائرة الرؤساء، حيث أدلى بها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس السابق عدلي منصور صوتيهما في مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ذات التراث الأثري الملكي، وهي نفس اللجنة الانتخابية التي يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها، بعد تم تغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بنات.